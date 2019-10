Essex. W ciężarówce znaleziono 39 ciał. Służby aresztowały dwie osoby

Z informacji podanych przez BBC wynika, że w sprawie aresztowano 38-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę z Warrington – miasta położonego na zachodnim brzegu Anglii w hrabstwie ceremonialnym Cheshire. W związku z podejrzeniem przyczynienia się do śmierci 39 osób wciąż przesłuchiwany jest kierowca ciężarówki.

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że ofiary – 31 mężczyzn i 8 kobiet – to obywatele Chin. Samochód przyjechał z Bułgarii, a na teren Wielkiej Brytanii wpłynął promem 19 października. Ambasador Chin w Wielkiej Brytanii Liu Xiaoming przekazał, że wysłał do Essex specjalny zespół, który ma pomóc w weryfikacji tożsamości ofiar.

W czwartek 24 października „The Guardian” przekazał, że ciężarówka była wyposażona w agregat chłodniczy, a urządzenie mogło być włączone. Jeśli te doniesienia są prawdziwe oznacza to, że przebywające w kontenerze osoby zamarzły w temperaturze około -25 stopni Celsjusza.

Jednocześnie prowadzący dochodzenie sprostowali informacje o tym, że ciężarówka wjechała do Wielkiej Brytanii przez Holyhead w północnej Walii. Teraz okazuje się, że kontener w którym znaleziono ciała, płynął promem z belgijskiego Zeebrugge do Purfleet w hrabstwie Essex. Przednia część kabiny, którą podróżował kierowca, jechała oddzielnie z Irlandii Północnej i zdaniem śledczych 25-latek odebrał kontener kilka minut przed wezwaniem służb. Ciężarówka miała być zarejestrowana w bułgarskiej Warnie na firmę należącą do obywatela Irlandii.