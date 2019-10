Greta Thunberg uhonorowana w nietypowy sposób. Jej imieniem nazwano pewien gatunek zwierząt

Nelloptodes gretae są naprawdę niewielkie. Przedstawiciele gatunku chrząszcza, który został nazwany na cześć szwedzkiej aktywistki klimatycznej Grety Thundberg, nie mają skrzydeł ani oczu. Owady wyróżniają dwa długie czółka, zwane także antenkami. Naukowiec dr Michael Darby powiedział, że zdecydował się nazwać gatunek chrząszcza imieniem szwedzkiej aktywistki, ponieważ był pod „ogromnym wrażeniem” kampanii ekologicznej, którą prowadzi. Dodał także, że „chciał uznać wybitny wkład nastolatki w podnoszenie świadomości społeczeństwa na rzecz problemów środowiska”. Co ciekawe, przedstawiciele gatunku Nelloptodes gretae po raz pierwszy zostali dostrzeżeni w latach 60. XX wieku w Kenii – podało BBC.

Złotowłosa ćma z małym penisem nazwana imieniem Donalda Trumpa

To nie był pierwszy przypadek, kiedy nazwiskiem znanej osoby został nazwany gatunek owadów. W styczniu 2017 roku media obiegła informacja, że biolog Vazrick Nazari odkrył nowy gatunek ćmy, który nazwał Neopalpa donaldtrumpi. Trzeba obiektywnie przyznać, że ćma faktycznie Donalda Trumpa przypomina. Niektóre ujęcia wyraźnie ukazują jej charakterystyczną blond „grzywkę”. Złośliwe za to jest z pewnością odnoszenie się do wielkości przyrodzenia owada, na które skwapliwie uwagę zwróciły światowe media. Tak czy inaczej, internet pokochał ćmę Neopalpa donaldtrumpi, która w chwilę stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych owadów świata. Co ciekawe, owada przypominającego Donalda Trumpa można znaleźć głównie na obszarze Meksyku, wzdłuż Zatoki Kalifornijskiej.

