Złowili ogromną rybę i pokazali, jak im się to udało. „Byłem w totalnym szoku”

Joshua Jorgensen jest twórcą internetowego kanału wędkarskiego na serwisie YouTube o nazwie "BlackTipH". Ryba, którą udało mu się złowić wraz z jego przyjacielem, nazywana jest inaczej triptail – ma zaokrąglone płetwy grzebietową, ogonową i odbytową. – Nawet nie walczyła. Płynęła prosto do łodzi i w sieć – mówi mężczyzna. Mężczyźni szybko zdali sobie sprawę z tego, jak ogromny okaz złapali. – Co to jest? – pytań na nagraniu Jorgensen.

Po dopłynięciu do brzegu okazało się, że ryba waży prawie 18 kilogramów. Niestety mężczyźni nie pomyśleli o tym, aby wcześniej zanurzyć ją w słonej wodzie oraz lodzie i jak mówili, straciła ona w drodze około pół kilograma. – To do kitu, że musieliśmy się uczyć w taki sposób. Chciałbym wiedzieć o tym wcześniej – mówił Jorgensen. Mimo to, mężczyźni złowili czwartą pod względem wielkości rybę z gatunku triptail, zgodnie z danymi stanu Luizjana.