Ludzie utożsamiają się z otyłym kotem. Filmik z jego „ćwiczeń” jest komiczny

Kot z miasta Bellingham w Waszyngtonie został porzucony przez właścicielkę w szpitalu weterynaryjnym Northshore. Nie wiadomo, dlaczego kobieta się na to zdecydowała. Kiedy jednak dowie się o tym, jak sławny stał się jej kot, może tego srogo pożałować.

Zwierzak jest otyły i ma problemy z poruszaniem. Nie pomaga fakt, że jest bardzo leniwy. Dlatego lekarze opracowali szczegółowy plan treningowy, który ma mu pomóc dojść do zdrowia. Na nagraniu wrzuconym do sieci widzimy jednak, że... łatwo nie jest. Wideo ukazuje kota, który siedzi obok bieżni, po której powinien maszerować. Zamiast tego porusza tylko jedną łapą.

Wideo obejrzało na Twitterze ponad 5 milionów osób. Wszystko wskazuje na to, że ludzie identyfikują się z niechęcią kota do ćwiczeń. „Totalnie go rozumiem” – pisze jeden z internautów. „Ten biedny kot wcale nie jest zainteresowany utratą wagi” – dodaje kolejny.

