Synod poprosił papieża Franciszka o możliwość wyświęcania żonatych mężczyzn

Jeżeli propozycja zostałaby zatwierdzona przez papieża Franciszka, byłaby to historyczna zmiana wielowiekowej tradycji Kościoła. Wiadomo, że prośba została zaakceptowana w głosowaniu przez biskupów zgromadzonych na synodzie. W głosowaniu 128 duchownych zagłosowało „za” , a 41 „przeciw” . Podkreślono jednak, że zmiana dotyczyłaby tylko niektórych kościołów w regionie Amazonii, w któych brakuje księży. Ponadto propozycja znana jako „viri probat” odnosi się do starszych mężczyzn katolików, którzy mają stabilne rodziny, są szanowani wśród swoich społeczności oraz zostali już wcześniej wyświęceni na diakonów.

Jak zaznacza CNN, zezwolenie żonatym mężczyznom na zostanie księdzem, to nie to samo, co zezwolenie księżom na zawarcie małżeństwa. Zmiana zatem nie wpływa na zasadę celibatu księży katolickich, którym nie można się żenić.

Aby propozycja weszła w życie, papież Franciszek musi ją zatwierdzić. Jak mówił, ma nadzieję odnieść się do niej do końca roku. Już wcześniej papież zaznaczał, że jest otwarty na rozmowę na temat takiej ewentualności.

Czytaj także:

Archidiecezja Gdańska odpowiada na materiał TVN24 o abpie Głódziu. „Narracja pełna agresji”