Udawała, że jest w ciąży, żeby obejść opłatę za bagaż. Wpadła, bo upuściła bilet

Rebecca Andrews miała lecieć z Sydney do Melbourne liniami lotniczymi Jetstar. O swoim planie opowiedziała dzień przed wylotem i zamieściła nagranie na stronie escape.com.au.

Kobieta przymocowała sobie do pleców laptopa, a ładowarkę do niego zawinęła w ubrania i włożyła sobie pod bluzkę. Chciała w ten sposób udawać ciążę i uniknąć opłaty za bagaż. Andrews tłumaczyła, że wybrała linie Jetstar, ponieważ słyną one z odwoływania lotów i obciążania klientów opłatami za nadbagaż.

Na początku wszystko szło zgodnie z planem. – Uwierzylibyście, że minutę po tym, jak zeskanowałam swój bilet i szłam do samolotu, upuściłam go i pochylając się, laptop się wysunął? Wpadłam na 100 procent – opowiada kobieta w rozmowie z FOX News.

Ostatecznie Australijka została obciążona opłatą w wysokości 40 dolarów i wsiadła do samolotu.