Od 4 lat wysyłała SMS-y na numer telefonu zmarłego ojca. Otrzymała odpowiedź

Tak, jak niemal każdego dnia, Chastity Patterson wysłała SMS-a w czwartek na numer należący kiedyś do jej ojca, który zmarł 4 lata temu. „Cześć tato, to ja. Jutro znów będzie ciężki dzień” – czytamy. W swoich wiadomościach kobieta zazwyczaj pisze o tym, jak trudno jest jej żyć bez jej ojca i z jakimi emocjami się zmaga. Wspominała też, że ukończyła studia z wyróżnieniem, że się zakochała i że miała złamane serce. „Przykro mi, że nie było mnie przy tobie, gdy potrzebowałeś mnie najbardziej, ale może pewnego dnia będziemy mogli razem obejrzeć mecz” – czytamy w udostępnionej przez nią wiadomości.

W minionym tygodniu 23-latka otrzymała odpowiedź od mężczyzny, który przez ostatnie 4 lata otrzymywał jej wiadomości. „Nazywam się Brad i straciłem córkę w wypadku samochodowym w sierpniu 2014 roku. Twoje wiadomości utrzymywały mnie przy życiu. Kiedy do mnie piszesz wiem, że to wiadomości od Boga. Słuchałem cię od lat i obserwowałem, jak dorastasz. Od lat chciałem ci odpisać, ale nie chciałem łamać ci serca” – napisał. „Przykro mi, że musiałaś przez to przejść, ale jeżeli to poprawi sytuację, jestem z ciebie bardzo dumny! Myślę, że twój ojciec byłby z ciebie dumny widząc, że kupiłaś kolejnego psa zamiast mieć dzieci” – zażartował.

23-latka opublikowała wymianę wiadomości z mężczyzną na Facebooku. „Dziś otrzymałam znak, że wszystko jest w porządku i mogę pozwolić mu odejść” – napisała, odnosząc się do swojego ojca.

