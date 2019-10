Teksas. Strzelanina na imprezie uczelnianej. Zabici i ranni

Szeryf Randy Meeks poinformował, że służby wciąż poszukują mężczyzny, który otworzył ogień na przyjęciu odbywającym się nieopodal kampusu uczelni Texas A&M University-Commerce. Przekazał, że za wcześnie jest, aby mówić o motywach sprawcy.

– Łączymy się myślą i modlitwą z rodzinami ofiar i przyjaciółmi wszystkich dotkniętych poranną strzelaniną w Greenville w Teksasie – przekazał rzecznik uczelni Michael Johnson. W oświadczeniu podano, że władze placówki współpracują z biurem szeryfa w celu ustalenia, czy którakolwiek z zabitych lub rannych osób to studenci, którzy uczęszczali na tę uczelnię.

CNN podaje, że do strzelaniny doszło najprawdopodobniej w miejscu nazwanym The Party Venue, położonym przy autostradzie 380 w Greenville. Ze strony facebookowej tego miejsca wynika, że wynajmuje się ten lokal na różne imprezy. Dziennikarze CNN rozmawiali z właścicielem, który potwierdził, że jedno z bractw z Texas A&M University Commerce wynajęło to miejsce.

Informację o miejscu strzelaniny potwierdził zastępca szeryfa Buddy Oxford. Podał, że pierwsze strzały oddane zostały około godziny 23:45 czasu lokalnego w The Party Venue. Służby były już obecne na miejscu, ponieważ ktoś wezwał policję z powodu nieprawidłowo zaparkowanych tam samochodów. Usłyszeli strzały około 15 minut po tym, jak tam przybyli. Oxford przekazał, że sprawca jest poszukiwany. Wiadomo, że użył karabinu półmaszynowego. Na miejscu zdarzenia było około 750 osób.

