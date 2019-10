Australia. Zmarł najgorszy seryjny morderca w historii tego kraju

Ivan Milat był czwartym z czternaściorga dzieci chorwackiego imigranta i australijskiej matki. 19 września 1992 mężczyzna wędrujący po lesie Belango znalazł szczątki młodej kobiety. Okazało się, że to zaginiona Joanne Lesley Walters z Anglii. Następnego dnia służby odnalazły zwłoki podróżującej z Walters Caroline Clarke. Stwierdzono, że głowa kobiety została przestrzelona z broni ponad 10 razy. Trzynaście miesięcy później policja odnalazła ciała Deborah Everist i Jamesa Gibsona. Zginęli w wyniku otrzymania mocnych ciosów nożem. Później znaleziono ciała Simone Schmidl, Gabora Neugebauera i Anji Habschied. Dwójka z nich zginęła od ciosów nożem, mężczyzna zginął od strzałów w głowę.

Sprawa zyskała rozgłos, a na policję zgłosił się Paul Onions, turysta, który twierdził, że udało mu się zbiec przed mężczyzną, który chciał go zabić. Analiza dowodowa i rysopis sprawcy doprowadziła służby do trzech podejrzanych. Do każdego z nich zapukały służby. W domu Ivana Milata znaleziono karabinek i rzeczy osobiste należące do ofiar.

W 1996 roku mężczyznę skazano na siedem wyroków dożywocia.

