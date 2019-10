Donald Trump potwierdza! Przywódca tzw. Państwa Islamskiego nie żyje

– Zeszłej nocy USA wymierzyły sprawiedliwość najgorszemu terroryście na świecie. Abu Bakr al-Baghdadi nie żyje – oświadczył Trump. Prezydent USA opowiedział o szczegółach operacji - przywódca tzw. Państwa Islamskiego został namierzony w tunelu. Uciekał wraz z trójką dzieci. W ostatniej chwili, widząc, że nie ma dla niego szans, wysadził się w powietrze, zabijając także dzieci. Amerykanie zbadali jego szczątki i potwierdzili, że to Abu Bakr al-Baghdadi zginął.

Przypomnijmy, że w niedzielę rano liczne media, w tym amerykański „Newsweek” powołując się na anonimowego urzędnika związanego z armią USA podawały, że przywódca tzw. Państwa Islamskiego został zabity. Pentagon przez godziny nie podawał szczegółów sprawy. Rzecznik Białego Domu Hogan Gidley podał w sobotę późnym wieczorem, że prezydent Donald Trump wygłosi „ważne oświadczenie” w niedzielę rano.

Walka o władzę w Daesh

Zachodnie wywiady donosiły, ze we wrześniu 2018 roku w dowództwie Daesh rozpoczęły się walki wewnętrzne między dżihadystami wiernymi al-Baghdadiemu i jego przeciwnikami. Kulminacja miała nastąpić 7 stycznia, kiedy to doszło do nocnej strzelaniny, po której Baghdadi z ochroną uciekł do Baghouz. Stamtąd miał udać się do Iraku, gdzie – zdaniem służb – mógł ukrywać się w prowincji Anbar. Największym przeciwnikiem lidera IS wewnątrz organizacji ma być jego daleki krewny Abu Muhammad al-Husseini al-Hashimi. Jest on autorem 231-stronicowej książki, w której wzywa do powstania przeciwko dotychczasowemu przywódcy samozwańczego kalifatu.

W kwietniu 2019 roku w sieci pojawiło się nagranie na którym widać było samozwańczego lidera tzw. Państwa Islamskiego. Wideo z jego udziałem było pierwszym tego typu materiałem od pięciu lat. W tym czasie wielokrotnie pojawiały się pogłoski o śmierci twórcy kalifatu.