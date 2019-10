Dwuletni chłopiec wpadł do studni, trwa wyścig z czasem. Poruszające zachowanie matki

Sujith Wilson to dwuletni chłopiec. Dziecko w piątek 25 października bawiło się ze znajomymi. Nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii. W pewnej chwili pochłonięty zabawą chłopiec wpadł do studni o głębokości 180 metrów. Najpierw udało mu się zatrzymać na głębokości około 10 metrów, ale potem spadł głębiej. Do zdarzenia doszło w stanie Tamil Nadu w Indiach. Jak podało BBC, ratownicy pompują tlen do chłopca, ale ze względu na utrudnioną widoczność nie są w stanie ocenić, w jakim stanie jest dziecko.

Ponieważ próby wyciągnięcia chłopca za pomocą liny zakończyły się niepowodzeniem, na miejscu pojawił się ciężki sprzęt, który ma „wydrążyć drugi tunel”. Zdarzenie poruszyło opinię publiczną. Z niepotwierdzonych przez śledczych informacji lokalnych mediów wynika, że „na pewnym etapie akcji, gdy opuszczono kamerę do studni, ratownicy słyszeli, jak dziecko oddycha”.

Matka dziecka jest zrozpaczona. Jak informuje BBC, gdy dowiedziała się, że jej syn wpadł do studni, zaczęła szyć specjalną torbę w nadziei, że ratownicy wykorzystają ją przy wyprowadzeniu chłopca na powierzchnię.

Czytaj także:

Łomża. Gwałt na 13-miesięcznej dziewczynce, wujek usłyszał zarzut