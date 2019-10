Zamieniła 11-miesięczną córkę w zombie. Te zdjęcia są dla ludzi o mocnych nerwach

Zbliża się Halloween, czyli święto szczególnie popularne wśród Amerykanów. Niektórzy do tego stopnia lubią przebrania rodem z horrorów, że próbują do wspólnej zabawy wciągnąć dzieci. Nawet, jeśli nie są one do końca świadome tego, w czym biorą udział.

Tiffany Renfroe mieszka w amerykańskim Dothan leżącym na terenie stanu Alabama. Kobieta, która zawodowo zajmuje się fotografią, od ponad pięciu lat jest żoną Daniela. Para doczekała się trójki dzieci: Kaidena. Gibsona i Oakley. Najstarsze dziecko ma 10 lat, a najmłodsze 11 miesięcy i to właśnie dziewczynka wzięła udział w sesji zdjęciowej nawiązującej do Halloween. – Daniel i ja jesteśmy bardzo sarkastyczni, zarówno jako ludzie, jak i rodzice. Życie jest za krótkie, by brać wszystko na serio – powiedziała Renfroe w rozmowie z Bored Panda. – Nasze dzieci są całym naszym światem. Jesteśmy aktywnymi rodzicami, którzy wolą dawać im nowe doświadczenia i robić z nimi różne rzeczy, niż wręczać prezenty czy pieniądze – dodała. Oakley razem z ojcem



