Śledztwo ws. przyrodniej siostry Meghan Markle. Obrażała parę książęcą w sieci

Brytyjski Mirror przekazał, że policja w Stanach Zjednoczonych wszczęła dochodzenie w sprawie internetowej aktywności Samanthy Markle. 54-latka za pośrednictwem różnych serwisów miała publikować „kontrowersyjne” wpisy na temat Harry'ego i Meghan. Funkcjonariusze zajęli się sprawą za pomocą zgłoszeń, jakie nadsyłali internauci z kilku państw, w tym z Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Szwecji.

Anonimowy informator portalu przekazał, że „śledztwo jest wciąż na wczesnym etapie” , ale uznaje się, że będzie ono długie, ponieważ dotyczy szeregu różnych kwestii. Nie podano jednak do publicznej wiadomości treści wpisów Samanthy Markle oraz tego, czy zgłoszenie wniosła również para książęca. – Samantha Markle jest świadoma zarzutów. Nie została aresztowana a sprawa jest w toku – przyznał jeden z oficerów pracujących nad śledztwem.

„Niewiele osób pytało mnie, czy wszystko ze mną w porządku”

Para książęca nie ma ostatnio łatwego czasu. Harry i Meghan zdecydowali się wnieść pozew przeciwko brytyjskim tabloidom, które publikowały niepotwierdzone rewelacje na temat członków rodziny królewskiej. O tym, jak ciężkie jest życie pod "ostrzałem" mediów, księżna Sussex mówiła w dokumencie wyemitowanym przez stację ITV. – Każda kobieta, szczególnie, gdy jest w ciąży, jest naprawdę bezbronna, dlatego to było naprawdę trudne. Później pojawia się dziecko, no wiesz... – mówiła łamiącym głosem księżna, z trudem powstrzymując łzy. Meghan podkreśliła, że w tym okresie priorytetem jest spełnienie się w nowej roli – matki i żony. – Dziękuję, że o to pytasz. Niewiele osób pytało mnie, czy wszystko ze mną w porządku, a to, przez co przechodzi się za kulisami, jest bardzo prawdziwe – dodała, zwracając się do dziennikarza. Toma Bradby dopytał, czy uprawnione jest stwierdzenie, że nie do końca wszystko jest dobrze i że Meghan przechodzi przez trudny okres. – Tak – przyznała księżna.

