Kylie Jenner przebrała 1,5-roczną córkę za... samą siebie. Internauci zarzucają jej narcyzm

Tegoroczna Met Gala udowodniła, że celebryci nie boją się ekstrawaganckich stylizacji. Wprawdzie Kylie Jenner nie zachwyciła kreatywnością, ale teraz o jej sukni wzbogaconej w pióra na rękawach znowu stało się głośno. Wszystko za sprawą zdjęcia, jakie najmłodsza miliarderka świata udostępniła na Instagramie. Stormi Webster, która przyszła na świat w lutym 2018 roku, wystąpiła w identycznej kreacji jak ta, w której jej sławna matka pojawiła się na wspomnianej imprezie. Dziewczynka pozowała do zdjęć wyraźnie zdezorientowana, a na pierwszy uśmiech pozwoliła sobie dopiero po chwili, co uwieczniono na nagraniu.

Nie brakuje internautów, którym przypadł do gustu strój dziewczynki oraz dobrana do niego peruka i delikatny makijaż. „Uwielbiam to! Jest urocza” – brzmi jeden z komentarzy. Nie wszyscy byli jednak zachwyceni pomysłem Jenner. „Na jakim poziomie narcyzmu musisz być, aby przebrać swoje dziecko za siebie na Halloween?” – dopytywał inny internauta. Zarzuty narcyzmu pojawiły się także w innych komentarzach. Sama zainteresowania nie widzi w swoim pomyśle nic złego. „Moja kochana. Nie mogę sobie z tym poradzić” – napisała 22-latka nie zdradzając jednak, czy „nie może poradzić sobie” z faktem, że jej zdaniem Stormi wygląda uroczo i zachwycająco, czy może miała na myśli coś innego.