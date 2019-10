Śmierć przywódcy ISIS. Wiadomo, gdzie pochowano al-Baghdadiego

Po tym, jak kryjówka al-Baghdadiego została odkryta przez amerykańskie siły zbrojne, przywódca tzw. Państwa Islamskiego przeprowadził detonację, podczas której zginął zarówno on, jak i trójka jego dzieci. Testy DNA potwierdziły, że szczątki należały do wspomnianego terrorysty, dzięki czemu mogły zostać wkrótce pochowane. ABC News powołując się na doniesienia od amerykańskich oficjeli przekazało, że al-Baghdadi został pochowany w morzu.

Władze unikają jednak odpowiedzi na pytania o to, który statek Marynarki Wojennej USA został użyty do pochówku oraz gdzie konkretnie wyrzucono szczątki przywódcy ISIS. Wiadomo jedynie, że użyto podobnych procedur do tych zastosowanych po śmierci Osamy bin Ladena. Oznacza to, że prawdopodobnie obecny na miejscu przedstawiciel islamu odmówił zwyczajowo przypisane modlitwy. Chociaż wyznawcy Allaha są najczęściej chowani w ziemi a ich szczątków nie wkłada się do trumny czy urny, to rząd USA nie chciał organizować takiego pochówku al-Baghdadiego nie chcąc ryzykować, że jego grób stanie się miejscem pielgrzymek „wyznawców” najbardziej znanego terrorysty na świecie.

„Zginął w tunelu bez wyjścia, skamląc, płacząc i krzycząc”

W niedzielę 27 października prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Abu Bakr Al-Baghdadi nie żyje. – Zeszłej nocy USA wymierzyły sprawiedliwość najgorszemu terroryście na świecie – przekazał Donald Trump. Przywódca ISIS został namierzony w północno-zachodniej Syrii.

– Nie zginął jak bohater, zginął jak tchórz. Zginął w tunelu bez wyjścia, skamląc, płacząc i krzycząc przez cały czas, zabierając ze sobą trójkę dzieci. Całe miejsce zostało wcześniej oczyszczone, a bojownicy poddali się albo zostali zabici. Wyprowadzono jedenaścioro małych dzieci, żadne z nich nie zostało ranne. W tunelu pozostał tylko Baghdadi, który zabrał ze sobą trójkę swoich małych dzieci. Prowadził je na pewną śmierć. Dobiegł do końca tunelu, goniony przez nasze psy. Tam zdetonował pas (z ładunkami wybuchowymi, tzw. pas szahida – red.), zabijając siebie i trójkę dzieci. Jego ciało zostało rozerwane przez wybuch – dodał Trump. Amerykanie na miejscu przeprowadzili testy DNA i w ciągu piętnastu minut potwierdzili, że to Abu Bakr al-Baghdadi. – Zginał jak pies, jak tchórz – opowiadał prezydent Stanów Zjednoczonych.

