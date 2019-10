Niemiecki minister spadł ze sceny i trafił do szpitala. Pojawiło się nagranie

Do zdarzenia doszło w Dortmundzie, gdzie odbywał się kongres dotyczący cyfryzacji. Na scenie pojawił się m.in. Peter Altmaier, który po wygłoszeniu przemówienia próbował zejść ze sceny. Niemiecki minister technologii najpierw zaczął rozglądać się za schodami, a później wykonał krok, który zakończył się dla niego groźnym upadkiem. 61-letni polityk najpierw stracił równowagę, a później spadł z podestu. Publiczność, która jeszcze chwilę wcześniej oklaskiwała wystąpienie szefa resortu, zamarła, a osoby obecne najbliżej ruszyły na pomoc Altmaierowi.

Agencja Reutera przekazała, że minister na chwilę stracił przytomność i został przewieziony do szpitala. Tam przeszedł badania medyczne i wszystko wskazuje na to, że przez jakiś czas pozostanie pod opieką lekarzy. Polityk jest już przytomny i podziękował ratownikom, którzy jako pierwsi udzielili mu pomocy. Planowana konferencja prasowa z udziałem niemieckiego ministra została już odwołana. Ministerstwo gospodarki wprawdzie przekazało, że wspomniane zdarzenie miało miejsce, ale nie potwierdziło, że doszło do chwilowej utraty przytomności i unika odpowiedzi na pytania o stan zdrowia polityka.

