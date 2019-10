Tego nie wiedzieliśmy o Elżbiecie II. Krawcowa królowej ujawnia

5.

W jaki sposób udało się stworzyć replikę królewskiej szaty, jaką miał na sobie malutki książę Louis podczas chrztu? Oryginale ubranko wykonane zostało z koronki Honiton i satyny i pochodzi z 1841 roku. Należało do najstarszej córki królowej Wiktorii. „Aby upewnić się, że wygląda autentycznie, farbowaliśmy je w herbacie Yrokshire, najsilniejszej, jaką znamy” – pisze Kelly.



Kelly zaznaczyła, że Elżbieta II nie „porzuciła” królewskiego protokołu podczas spotkania z Michelle Obamą w 2009 roku. Królowa i była Pierwsza Dama objęły się wówczas. „W rzeczywistości to był po prostu naturalny instynkt królowej, aby okazać uczucie i szacunek innej wielkiej kobiecie i naprawdę nie ma żadnego protokołu, którego należy w tym względzie przestrzegać” – pisze Kelly. „Chodzi o ludzką dobroć i jest to coś, co królowa zawsze będzie doceniać. Każdy, kto jest blisko Królewskiej Mości, nie jest dla niej zagrożeniem i z pewnością ma do niego wszelkie zaufanie” – czytamy.



Królowa Elżbieta co roku pojawia się na wyścigach konnych Royal Ascot i jest to ogromne wydarzenie. Tłumy nie tylko obserwują konie. Obstawiają też, jaki kolor będzie miał kapelusz królowej. Po tym, jak dowiedziała się o tym Kelly i sama królowa, ustaliły, że porozumieją się w tej sprawie z bukmacherem, aby ustalić termin, do którego można to obstawiać. „Miałam spotkanie z właścicielem Paddy Power, na którym ustaliliśmy, że obstawianie koloru kapelusza królowej będzie zamykane w konkretnym momencie, aby uniknąć oszustwa” – pisze krawcowa królowej.



Kelly ujawniła, że propozycja, aby królowa pojawiła się w reklamie obok Daniela Craiga, jako Jamesa Bonda, została rozpatrzona przez Jej Wysokość w „pięć minut”. „Była bardzo rozbawiona tym pomysłem i natychmiast się zgodziła. Zapytałam jej wtedy, czy chciałaby coś powiedzieć. Jej Wysokość odpowiedziała: »Oczywiście, że muszę coś powiedzieć. Przecież on mnie ratuje«” – wspomina Kelly. „Zapytałam, czy chciałaby powiedzieć »Dobry wieczór, James« czy »Dobry wieczór, panie Bond«, a ona wybrała to drugie. W ciągu kilku minut przekazałam dobrą wiadomość reżyserowi Danny'emu Boyle'owi. Myślę, że o mało co nie spadł z krzesła, gdy powiedziałam, że warunkiem królowej, że warunkiem jest to, aby wypowiedziała zdanie »Dobry wieczór, panie Bond«” – dodaje.



Angela Kelly pisze, że Elżbieta II zatrudnia królewskiego asystenta do tego, aby rozchodził jej buty. I tak się składa, że jest nim sama Kelly. „Królowa ma bardzo mało czasu dla siebie i nie ma jeszcze czasu na to, aby sprawiać, że jej własne buty będą wygodne. Ponieważ dzielimy ten sam rozmiar buta, ma to więcej sensu (aby ona to robiła – red.)” – czytamy.Czytaj także:

