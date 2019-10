Policja ostrzega przed „Niebieskim Buddą”. „Halucynacje, utrata przytomności, stany depresyjne”

Francuska policja wystosowała apel do obywateli i turystów przebywających na terenie kraju. Funkcjonariusze ostrzegają przed substancją nazywaną mianem „Niebieskiego Buddy”. Proszą by zachować szczególną ostrożność i nie przyjmować od nieznajomych napojów, których składu się nie zna. Apel funkcjonariusze skierowali także do dyrektorów szkół. W Normandii i Bretanii bowiem istniało podejrzenie zażywania wspomnianej substancji przez uczniów szkół średnich.

„Niebieski Budda” należy do rodziny kannabinoidów, czyli substancji występujących w konopiach siewnych i indyjskich. Bezwonny narkotyk ma mieć „podobne działanie do marihuany”. Jest rozpowszechniany w formie proszku, który można rozpuścić w płynie w papierosach elektronicznych. U osób, które spożywają tego typu środek, należy spodziewać się poważnych konsekwencji zdrowotnych. Mogą wystąpić omamy, halucynacje, problemy z oddychaniem, a także omdlenia. Śledczy przestrzegają, że zażywanie narkotyku może prowadzić nawet do stanów depresyjnych.

