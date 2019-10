Donald Trump odtajnił zdjęcie psa. Internauci zaczęli ujawniać... swoje czworonogi i ich „dokonania”

W niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych, informując o śmierci Abu Bakr al-Baghdadiego, podkreślał istotną rolę, jaką w namierzeniu przywódcy tzw. Państwa Islamskiego odegrały psy towarzyszące siłom specjalnym USA. W poniedziałek prezydent zdecydował się na odtajnienie wizerunku psa, który został w tej operacji ranny. Trump opublikował zdjęcie na Twitterze, podkreślając, że pies „wykonał świetną robotę”. Z nieoficjalnych ustaleń CNN wynika, że czworonóg jest w dobrym stanie, przechodzi obecnie rekonwalescencję.

Internauci odpowiadają

Tweet Donalda Trumpa zainspirował właścicieli psów do udostępniania zdjęć własnych czworonogów. „Odtajniam zdjęcie mojego psa (imię także odtajniam – zwierzę nazywa się George). On nie jest bohaterem wojennym, ale wykonuje świetną robotę, śpiąc jak człowiek” – napisał Keith Sonia. „Ujawniam zdjęcie mojego psa. (…) Plotkuje z sąsiadami o wronach, wietrze i innych psach, które czekają tuż za rogiem” – napisała kolejna użytkowniczka mediów społecznościowych. Do zabawy internautów przyłączył się również korespondent BBC Rory Cellan-Jones. „Odtajniam zdjęcie tego wspaniałego psa, który rano wykonał naprawdę świetną robotę w parku” – napisał. Co ciekawe, bohaterami wpisów internautów stały się także koty.

