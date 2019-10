Ksiądz odmówił udzielania komunii świętej byłemu wiceprezydentowi

Ksiądz Robert E. Morey z kościoła św. Antoniego w diecezji Charleston w Karolinie Południowej powiedział lokalnej gazecie, że Joe Biden uczestniczył w niedzielnej, porannej mszy świętej w jego kościele. Duchowny potwierdził, że odmówił udzielenia politykowi sakramentu komunii świętej. Jako powód podał jego postawę wobec aborcji. Kapłan podkreślał, że „komunia święta oznacza, że jest się w jedności z Bogiem, ze sobą nawzajem i Kościołem a ludzkie działania powinny to odzwierciedlać”. W opinii księdza Morey'a „każda osoba publiczna, która popiera aborcję, automatycznie stawia się poza nauką Kościoła”.

Joe Biden, który jest wymieniany wśród faworytów do nominacji Demokratów do walki o fotel prezydenta USA, zapowiadał podczas wieców wyborczych, że chciałby zwiększenia wsparcia dla organizacji Planned Parenthood (to amerykańska organizacja non-profit działająca na rzecz praw reprodukcyjnych). Polityk podkreślał również, że gdyby został prezydentem USA, podjąłby działania mające na celu odwrócenie zmian, które w zakresie planowania rodziny, które wprowadził Donald Trump. Co ciekawe, w 2012 roku Joe Biden powiedział, że osobiście sprzeciwia się aborcji, jednak jego rolą jako polityka jest zapewnianie równych praw wszystkim obywatelom i nieprzekładanie na nich swoich prywatnych przekonań.