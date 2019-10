Amerykański analityk o Polakach liczących na Trumpa: Są naprawdę zabawni

Wywiad z Robertem Kaganem ukazał się na łamach „Der Spiegel”, a tematem rozmowy były plany Donalda Trumpa w przypadku uzyskania reelekcji. – Czy ktokolwiek jeszcze wierzy, niezależnie od tego, czy Stany Zjednoczone wyjdą z NATO, czy też nie, że nasze przywiązanie do Sojuszu jest tak silne jak cztery lata temu? – retorycznie pytał amerykański analityk. Dodał, że jego zdaniem „Polacy są naprawdę zabawni, ponieważ najwyraźniej myślą, że NATO może ulec rozwiązaniu, a USA będą nadal troszczyły się o ich bezpieczeństwo” . – Uważają, że mogą liczyć na Trumpa – dodał.

Pozycja Niemiec

Zdaniem jednego z czołowych ideologów neokonserwatyzmu mieszkańcy Europy powinni w końcu „dorosnąć”, a tylko niepoprawni optymiści wierzą w to, że Stary Kontynent bez USA pozostanie pokojowy i stabilny. – Dzisiejsza Unia Europejska nie jest Unią z lat 90-tych. Wielka Brytania znajduje się krótko przed brexitem, w Europie Wschodniej rządy Polski, Czech i Węgier idą w kierunku nieliberalnym lub już tam doszły. A we Francji po kolejnych wyborach do władzy mogą dojść nacjonaliści – zauważył Kagan.

Analityk poruszył także kwestię pozycji naszych zachodnich sąsiadów twierdząc, że jeszcze do zakończenia II wojny światowej „problemem było to, że Niemcy były zbyt duże dla Europy” . Przypomniał, że istotnym elementem ładu w powojennej Europie były gwarancje bezpieczeństwa udzielone przez Stany Zjednoczone sąsiadom Niemiec. – Ich fundamentem była zasada, że Niemcy pod żadnym pozorem nie mogą stać się zagrożeniem – podkreślił dodając, że dzięki temu Niemcy odnieśli sukces gospodarczy, który nie doprowadził do lęku i sąsiadów tego kraju.

Według Kagana po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Europy sąsiedzi Niemiec mogą nie tylko wyjść z NATO, ale być może również „uwolnić się” od Unii Europejskiej, próbując zarazem „złamać ekonomiczną hegemonię Niemiec” . Takie posunięcia mogą wywołać rozgoryczenie i złość w kraju Angeli Merkel. – Wkrótce Niemcy słusznie zapytają: chwileczkę, my też musimy się zatroszczyć o nas samych, tak jak nasi sąsiedzi – stwierdził rozmówca „Der Spiegel”.

Czytaj także:

Halloween w Białym Domu. Trump miał problem z Minionkiem