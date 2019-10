Tak żyją dziś synowie El Chapo. Luksusowe samochody, prywatne samoloty i drogie wakacje

Kartel Los Chapitos tworzą obecnie czterej synowie skazanego na dożywocie w 2019 roku El Chapo. 28-letni Ovidio Guzman, znany jako „Mysz” , jest jednym z czwórki dzieci Guzmana Loera z Grisedlą Lopez Peres. To właśnie o niego toczył się ostatnio spór na ulicach miasta Culiacan. Pomoc dla Ovidio zorganizować miał Ivan Archivaldo Guzmán Salazar. Kolejnym członkiem Los Chapitos jest 36-letni Jesus Alfredo Guzman Salazar, a ostatnim Joaquin Lopez, rodzony brat Ovidio.

Na kontach Ivana Archivaldo Guzmána Salazar na Instagramie i Twitterze co prawda nie pokazuje swojej twarzy, ale mamy spojrzenie na to, jak wygląda jego życie. Zamieszcza fotki luksusowych samochodów, prywatnych samolotów czy drogiego alkoholu. Pojawiają się też zdjęcia z zagranicznych wycieczek. Ivan ma na Instagramie ponad 227 tysięcy a na Twitterze 173 tysiące obserwujących. Konto na Twitterze ma też Ovidio Guzman. Zamieszcza tam m.in. zdjęcia różnych broni.

Joaquin „El Chapo” Guzman Loera

Joaquin „El Chapo” Guzman Loera był jednym z najbardziej poszukiwanych bossów mafii narkotykowej na świecie. Stał na czele najlepiej zorganizowanego meksykańskiego kartelu – Sinaloa. Przez blisko 30 lat przemycał do Stanów Zjednoczonych olbrzymie ilości kokainy, metaamfetaminy, heroiny i marihuany. Był uznawany za jednego z najpotężniejszych przestępców na świecie. W 2017 roku Netflix na podstawie jego historii nagrał serial „El Chapo”.

Guzman został schwytany w 2016 r. Meksyk zgodził się na jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych w styczniu 2017 roku. W lutym 2019 roku ława przysięgłych uznała go winnym handlu narkotykami oraz zlecania licznych zabójstw. 17 lipca został skazany na dożywocie i dodatkowe 30 lat więzienia przez sąd w Nowym Jorku.

Prokuratorzy przedstawili niezbite dowody na to, że narkotykowy baron wysłał setki ton narkotyków do Stanów Zjednoczonych z Meksyku i spowodował śmierć dziesiątek ludzi, aby chronić siebie i swoje szlaki przemytu. Wydający wyrok sędzia Cogan powiedział, że zbrodnie Guzmána były oczywiste. Oprócz skazania go na dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie narkotykowy boss musi zwrócić 12,6 miliarda dolarów.