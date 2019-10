Na stypie podano „ciasto haszyszowe”. Oto, jaki był tego skutek

Trzynastu żałobników, którzy uczestniczyli w stypie w jednej z restauracji w Wiethagen, doświadczyło objawów takich jak nudności i zawroty głowy po zjedzeniu podanego tam ciasta.

Podczas dochodzenia policja ustaliła, że córka pracownicy restauracji została poproszona o upieczenie ciasta, które wywołało u żałobników dziwne objawy. Jak się okazało, 18-latka upiekła też „ciasto haszyszowe” na inną okazję, a jej matka pomyliła desery.

Policja miasta Rostock podała, że córka pracownicy restauracji jest objęta dochodzeniem.

Wiadomo, że do zdarzenia doszło w sierpniu, jednak do tej pory policja nie podawała tej informacji do wiadomości publicznej, mając na względzie szacunek dla żałobników.