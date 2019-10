Piła nawet litr energetyków dziennie, przeszła metamorfozę. Jej efekt jest spektakularny

Sarah Grosvenor z Australii przez lata zmagała się z problemami z wagą. Kobieta znacznie przytyła po tym, jak włączyła do swojej diety fast-foody, gazowane napoje czy tłuste i smażone potrawy. Jak tłumaczyła, często jadła na mieście i zazwyczaj nie były to zdrowe posiłki. Sarah Grosvenor przyznała, że wielkim problemem były napoje energetyczne, których w krytycznym momencie piła nawet litr dziennie. – Potrafiłam wypić litr energetyków, zjeść dwie tabliczki czekolady i to wszytko zagryźć hamburgerem. Zdarzało się, że budziłam się w nocy tylko po to, aby zjeść coś niezdrowego – opowiadała.

Po tym, jak 29-latka zaszła w ciążę i urodziła drugą córkę, postanowiła zmienić swój wygląd. Australijka poddała się operacji zmniejszenia żołądka. Zaczęła regularnie ćwiczyć i zrezygnowała z niezdrowej i przetworzonej żywności. – Poza tym przy dwójce dzieci musiałam się znacznie więcej ruszać. Jadłam dziennie nie więcej niż 800 kalorii. W sumie udało mi się zrzucić ponad 60 kilogramów – podkreśliła.

Sarah Grosvenor prowadzi także profil na Instagramie, na którym pokazuje, jak przez lata zmieniało się jej ciało.

