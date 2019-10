Europosłowie PiS pojechali do Kaszmiru. Indyjska opozycja oburzona

O wyjeździe europosłów do Kaszmiru poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Dziennik przekazał, że do Indii zaproszono 27 przedstawicieli PE, w tym 22 należących do partii populistycznej prawicy. Sześciu z nich związanych jest z PiS, a w wyjeździe brali udział: Ryszard Czarnecki, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska oraz Bogdan Rzońca, Kosma Złotowski. Do Kaszmiru udała się pierwsza piątka, a kwestia pobytu Złotowskiego w tym regionie nie jest pewna.

„Obraza indyjskiego parlamentu”

Uwagę zwraca przede wszystkim fakt, że wizyta europosłów kończyła się 30 października, czyli na krótko przed wejściem w życie dekretu dzielącego Dżammu i Kaszmir oraz znoszącego autonomię stanu, który jeszcze do niedawna miał nie tylko własną flagę i konstytucję, ale również dużą niezależność polityczną. Według indyjskiego premiera Narendry Modiego była to przeszkoda do rozwoju Kaszmiru, a rząd postanowił w ostatnich dniach zaostrzyć środki bezpieczeństwa. Mieszkańcom regionu odcięto internet oraz telewizję, a do aresztu trafiło kilkaset osób, w tym aktywiści, biznesmeni i politycy.

Do Kaszmiru nie mogli wjeżdżać posłowie indyjscy, którzy teraz są oburzeni wizytą europosłów. – To skandal, że demokratycznie wybranym posłom zakazuje się swobodnego podróżowania po własnym kraju – stwierdził Gaurav Gogoi z opozycyjnej Partii Kongresowej. Jairam Ramesh oraz Shashi Tharoor wycieczkę przedstawicieli PE nazwali z kolei „obrazą indyjskiego parlamentu i demokracji” . Słowa krytyki skierowała także Mehbooba Mufti, czyli była premier stanu Dżammu i Kaszmir, którą aresztowano na początku sierpnia. Jej zdaniem wizyta europosłów jest „rozpaczliwą próbą przekonania społeczności międzynarodowej, że do Kaszmiru wróciła normalność” . Na wizytę w Kaszmirze nie mogą liczyć nie tylko indyjscy posłowie, ale również dziennikarze, członkowie Komisji Praw Człowieka ONZ czy nawet amerykańscy senatorowie, czego przykładem jest odmowa wjazdu Chrisowi Van Holenowi.