Leonardo Da Vinci namalował portret Machiavellego? Odkryty obraz może okazać się sensacją

O odkryciu poinformował Zamek w Valençay, w którego magazynie obraz był przechowywany. Na jego trop natrafiono po tym, gdy w 2018 roku znaleziono 145-letni list, który wspominał właśnie portret Niccolo Machavellego pędzla samego Leonardo da Vinci.

Niepodpisany obraz o wymiarach 55 x 42 cm na drewnie przedstawia mężczyznę w czerni z długą, wąską twarzą i spiczastą brodą. Nie ma pewności, że obraz przedstawia sławnego florenckiego myśliciela Niccolo Machiavellego.

Dyrektor zamku w Valençay (Château de Valençay) twierdzi, że „nie jest niemożliwe” by to Leonardo namalował ten portret. Jednak inni eksperci są bardziej ostrożni wskazując na fakt, że skoro późnym źródle, bo XIX-wiecznym liście opisano portret jako autorstwa Leonardo da Vinci, to nie oznacza, że tak jest naprawdę. Może to być wynikiem stopniowego przejścia od przypuszczeń do domniemanej pewności.

Wszystkie wątpliwości mają rozwiać dokładne badania, którym zostanie teraz poddany obraz. Jeśli okaże się, że rzeczywiście mamy do czynienia z portretem Machiavellego pędzla Leonardo Da Vinci, będzie to pierwszy dowód wskazujący na to, że dwaj wielcy ludzie renesansu spotkali się ze sobą.

