Dentysta leczy zęby ubogich ludzi. Tak wyglądają ich metamorfozy

Dostęp do podstawowej opieki medycznej wydaje się być czymś zupełnie naturalnym dla mieszkańców Europy czy Stanów Zjednoczonych. Nie wszyscy mają jednak możliwość korzystania z usług dentysty, co szybko może prowadzić do poważnych schorzeń zębów. To właśnie takim ludziom służy Felipe Rossi, czyli brazylijski dentysta podróżujący po całym świecie.

Felipe Rossi swoją działalnością łączy zamiłowanie do podróży oraz stomatologii. Brazylijczyk jest z wykształcenia dentystą, ale zamiast rozwijać swoją karierę pracując w klinice, jeździ po całym świecie szukając osób, którym może pomóc. Lekarz założył organizację Por1sorriso, zapraszając tym samym do współpracy innych specjalistów. Rossi odwiedza najbiedniejsze regiony, a z jego pomocy korzystają ludzie, których zwyczajnie nie stać na wizytę u eksperta. Świadczy też o tym efekt ich uzębienia, który jest efektem wielu lat zaniedbań i braku odpowiedniego leczenia. Brazylijczyk dosłownie „przywraca uśmiech” na twarze swoich pacjentów. Świadczą o tym zdjęcia publikowane przez niego na Instagramie, gdzie ma już 126 tys. obserwujących. Dentysta zestawia zdjęcia osób, którym pomógł z czasu przed zabiegami oraz te wykonane po leczeniu. Niektóre metamorfozy są bardzo spektakularne, a internauci nie kryją zachwytu charytatywną działalnością Rossiego. Na zachwyconych wyglądają także sami pacjenci, wśród których nie brakuje również dzieci.

Felipe Rossi leczy zęby ubogich ludzi z całego świata Galeria: