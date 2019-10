Kolejny skandal na dworze królewskim. Strażnicy zwolnieni za „cudzołóstwo”

Informacja o zwolnieniach na dworze królewskim pojawiła się w „Royal Gazette”. Maha Vajiralongkorn zakończył współpracę z czterema strażnikami, a dwóch z nich wydalono za „cudzołóstwo”. Mężczyźni byli odpowiedzialni za pilnowanie sypialni monarchy oraz jej okolic. „Popełnili niewłaściwe czyny” – przekazano w oficjalnym oświadczeniu. W komunikacie znalazła się także informacja, że dwóch pozostałych strażników zwolniono za „niespełnianie standardów gwardii królewskiej” oraz nie przyznano im odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy. Jest to kontynuacja „czystek” , które nastąpiły po pozbawieniu Sineenat Wongvajirapakdi tytułu „szlachetnej małżonki”, czyli innymi słowy oficjalnej kochanki.

Teraz strażnicy, wcześniej „szlachetna małżonka”

21 października w „Royal Gazette” ukazała się zaskakująca informacja. Król Tajlandii Maha Vajiralongkorn podjął decyzję o odebraniu swojej „szlachetnej małżonce” przyznanych jej rang i tytułów. Sineenat Wongvajirapakdi miała wykazać się brakiem lojalności wobec monarchy. W oficjalnym oświadczeniu, na które powołuje się BBC, zapisano również, że kobieta była „ambitna” i próbowała „wynieść się do tego samego stanu co królowa”. Uznano, że takie zachowanie to brak szacunku wobec pary królewskiej.

Sineenat Wongvajirapakdi była pierwszą osobą od prawie wieku, która otrzymała tytuł królewskiej „szlachetnej małżonki”, czyli oficjalnej kochanki. Kobieta przez lata była widywana u boku króla. Nawet po ślubie króla z królową Suthidą, była stałym gościem na ważnych wydarzeniach.

