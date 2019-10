Ludzie palili się żywcem. 70 zabitych po wybuchu gazu w pociągu

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać jak poważny był pożar pociągu. Ogień rozprzestrzenił się na trzy wagony, a przez okna wydobywał się ciemny dym. Z relacji świadków, na które powołuje się The Guardian wynika, że słychać było płacz i przerażające krzyki uwięzionych w pociągu osób.

Rashid Ahmed z Ministerstwa Kolei przekazał, że większość ofiar śmiertelnych to pasażerowie, którzy zdecydowali się wyskoczyć z pociągu, aby uciec przed pożarem. Z ustaleń wynika, że incydent był spowodowany „wybuchem kanistra z gazem”, gdy pasażerowie gotowali śniadanie na kuchence w pociągu. Do zdarzenia doszło w czwartek 31 października w godzinach porannych. Wnoszenie kanistrów wypełnionych gazem do pociągów jest nielegalne.

Jak informuje The Guardian, w wyniku zdarzenia zginęło 70 osób, a ponad 40 zostało rannych, wielu jest w stanie ciężkim. „Jestem głęboko zasmucony straszną tragedią, która się wydarzyła. Składam kondolencje rodzinom ofiar i modlę się o szybkie wyleczenie rannych” – napisał na Twitterze premier Pakistanu Imran Khan.