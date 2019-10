Dziennikarka ma raka piersi. Diagnoza padła w programie na żywo

– W porządku. Liczyłam, że to będzie rutynowe badanie mammograficzne, ale tak się nie stało. (…) Mam raka piersi i nie mam jeszcze wielu odpowiedzi – powiedziała dziennikarka na nagraniu. Wcześniej 41-latka wyglądała na zrelaksowaną i szczęśliwą, gdy dzieliła się przygotowaniami do przeprowadzenia rutynowych badań w Stephenson Cancer Center w Oklahomie w październiku 2018 roku.

„To nie jest wiadomość, którą chciałam przekazać”

Ali Meyer przekazała, że przejdzie kolejne badania, żeby potwierdzić dokładnie „z czym ma do czynienia i opracować plan działania”. – To było trudne i szokujące – opisała moment, w którym usłyszała diagnozę. – To nie jest wiadomość, którą chciałam przekazać, aby podnieść świadomość na temat raka piersi, ale właśnie o tym się dowiedziałam – wyznała wstrząśnięta dziennikarka.

Gdy Ali dowiedziała się, że być może będzie musiała usunąć całą prawą pierś była zrozpaczona. – Czułam, jakby ktoś ukradł część mojego ciała – wyznała. 41-latka pozwoliła, by operacja rekonstrukcji piersi była filmowana. Zabieg przebieg pomyślnie. Lekarze mają dla kobiety optymistyczne wieści. Twierdzą, że Ali „najprawdopodobniej zostanie w pełni wyleczona”.

