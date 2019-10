Ten pies stał się gwiazdą za sprawą swoich imponujących rozmiarów. Zobacz niezwykłe zdjęcia!

Atlas, którego przygody można śledzić na Instagramie, mieszka na co dzień w stolicy Wielkiej Brytanii wraz ze swoją właścicielką. Pies jest bardzo łagodny i uwielbia bawić się z innymi czworonogami. Zwierzak stał się gwiazdą londyńskich parków za sprawą swoich rozmiarów. Atlas jest bowiem przedstawicielem rasy o nazwie pirenejski pies górski. Rasa ta - jak sama nazwa wskazuje - powstała w Pirenejach. Psy te zostały wyhodowane do pilnowania owiec. Już kilkumiesięczne szczeniaki były przyłączane do stada po to, aby od małego przystosowywały się do obecności owiec. Z czasem ich utrzymanie stało się zbyt kosztowne, dlatego pirenejskie psy górskie były sprzedawane właścicielom sporych nieruchomości w południowej Francji, aby broniły ich domów.

Choć psy tej rasy są czujnymi stróżami, są niezwykle łagodne i szybko przywiązują się do swoich właścicieli. Ponieważ czworonogi te są zazwyczaj bardzo niezależne, ważne jest, aby od małego konsekwentnie je szkolić. Pirenejskie psy górskie mają imponujące rozmiary. Ich wysokość w kłębie to 63-81 cm u psów i 58-78 cm u suk. Ważą zazwyczaj od 40 do nawet 55 kilogramów. Co ciekawe, pirenejczyki rodzą się z łatami, zwykle na głowie, w kolorze szarym, rudym lub borsuczym. Znaczenia te zazwyczaj bledną z wiekiem i stają się brudnożółte.

Czytaj także:

Ten pies chodzi na tylnych łapach. Ktoś obciął mu dwie przednie