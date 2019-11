Klienci restauracji wściekli po dokonanym odkryciu. „To jest pier*** ząb”

38-letni David Burrow z wielkim apetytem zaczął jeść danie. W pewnym momencie „wypluł twardy przedmiot na swój talerz”. Zdegustowana Stephanie postanowiła dać upust swojej irytacji w mediach społecznościowych. Na Facebooku opublikowała zdjęcia, na których widać ząb na łyżce. Nie powstrzymała się również przed zamieszczeniem krótkiego opisu, w którym nie unikała mocnych słów. „To pier*** ząb” – napisała wściekła. Początkowo para myślała, że to gruba kość. Po przyjrzeniu się znalezisku, okazało się, że to nic innego - tylko ząb. – Oboje sprawdziliśmy i to nie był ząb żadnego z nas – powiedziała McDonough. Jak informuje New York Post, kobieta obawiała się, że ząb wypadł jednemu „z dostawców restauracji”. Obawy budziły także ewentualne bakterie i krew, które mogły trafić do posiłku.

Z wersji przedstawionej przez kobietę wynika, że skontaktowała się z menadżerem restauracji, aby złożyć skargę. Ten jednak miał zaprzeczyć oskarżeniom i przekonywać, że w daniu znajdował się „kawałek wieprzowej chrząstki”. Restauracja zwróciła część kosztów za posiłek.

