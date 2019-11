Donald Trump zażartował z Pierwszej Damy. „Moja żona z pewnością nie”

We wtorek 29 października w Waszyngtonie zorganizowano uroczystą kolację, w której udział wzięło wielu prominentnych polityków Partii Republikańskiej. W trakcie gali głos zabrał Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych przypomniał historię Steve'a Scalisea'a. Mężczyzna ponad dwa lata temu został ciężko ranny w strzelaninie, do której doszło w trakcie gry w softball w Aleksandrii w stanie Wirginia. Scalise miał liczne obrażenia wewnętrzne i kilka złamań. Choć od zdarzenia minęło wiele miesięcy, mężczyzna nadal porusza się o lasce.

Donald Trump przypomniał swoje spotkanie z żoną Scalisea'a – Jennifer. Z relacji medialnych wynikało, że prezydent i Pierwsza Dama Melania Trump, którzy po strzelaninie odwiedzili mężczyznę w szpitalu, spotkali na oddziale jego najbliższych krewnych. Żona Scalise'a była przerażona i zalewała się łzami – powiedział przywódca USA. – Niewiele kobiet zareagowałoby w takiej chwili tak, jak ona. Moja żona z pewnością nie – dodał prezydent wywołując tym samym lekką konsternację wśród osób zgromadzonych na uroczystej kolacji.

Prezydent w nastroju do „żartów”

Nie był to jedyny „żart” amerykańskiego przywódcy podczas imprezy. – Masz najlepsze imię, jakie można mieć w polityce. Gdybym je nosił, byłbym prezydentem 10 lat temu – rzucił do Patricka McHenry'ego z Karoliny Północnej. Chwilę później w rozmowie z Chuckiem Fleischmannem stwierdził, że koleś ten ma więcej siły niż przypuszczał. Z kolei do brata wiceprezydenta Mike'a Pence'a – Grega Pence'a – powiedział, że zna faceta, który wygląda dokładnie tak, jak on.