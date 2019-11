Trump i Farage złożyli propozycję Johnsonowi. Jest odpowiedź brytyjskiego premiera

W czwartek 31 października Nigel Farage rozmawiał z Donaldem Trumpem na falach londyńskiej stacji radiowej LBC. Amerykański przywódca jednoznacznie skrytykował umowę w sprawie brexitu, którą brytyjski premier wynegocjował z Unią Europejską. Stwierdził m.in. że blokuja ona możliwość zawarcia umowy handlowej między USA a Wielką Brytanią. Jednocześnie prezydent chwalił samego Borisa Johnsona twierdząc, że gdyby tylko doszedł do porozumienia z Nigelem Farage'em, byłyby siłą nie do zatrzymania.

Do zawarcia paktu wyborczego między Partią Konserwatywną a Partią Brexitu zachęcał także sam Nigel Farage. Polityk zaapelował do szefa brytyjskiego rządu, aby ten odrzucił wypracowane porozumienie. Zagroził, że w przeciwnym razie wystawi swoich kandydatów w wyborach we wszystkich okręgach i tym samym zmniejszy szansę Torysów na dobry wynik.

Johnson komentuje propozycję Trumpa i Farage'a

W rozmowie z BBC brytyjski premier podkreślił, że nie widzi żadnych szans na porozumienie z partią Nigela Farage'a. - Muszę jasno powiedzieć, że głosowanie w wyborach na jakąkolwiek inną partię niż Konserwatywną, jest de facto oddaniem głosu, a tym samym władzy w kraju w ręce Jeremy'ego Corbyna (lidera Partii Pracy - red.) - stwierdził. Jednocześnie Boris Johnson dodał, że Wielka Brytania ma fantastyczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a porozumienie z UE w żadnym stopniu nie będzie stało na przeszkodzie przy zawieraniu umowy handlowej.

Boris Johnson zapewnił, że jeśli po przyspieszonych wyborach 12 grudnia nadal będzie szefem rządu, doprowadzi do tego, aby do końca stycznia Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską.