Kobieta skazała psa i koty na śmierć głodową. Czworonóg zjadł innego, drastyczne zdjęcia

Tiffany Guest pozostawiła psa Kraya i dwa koty Reggiego i Ronniego w mieszkaniu w Kenilworth, Warwickshire. 27-latka była okrutna – skazała zwierzęta na powolną śmierć głodową. Kiedy policja weszła do mieszkania Tiffany dokonała makabrycznego odkrycia. Okazało się, że pies zjadł kota, ponieważ nie mógł znaleźć innego pożywienia. W mieszkaniu był bałagan. Z kosza zwierzęta, które desperacko poszukiwały pożywienia, wyciągnęły wszystkie śmieci. Wychudzony pies trafił do RSPCA. Kilka dni temu jego właścicielka została skazana na 18 tygodni pozbawienia wolności. Wcześniej starała się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości, uciekając na Maltę. Decyzją sądu kobieta nie może być właścicielką żadnych zwierząt przez 15 lat.

Opublikowane zostały zdjęcia wychudzonego Kraya i szczątków Reggiego. „Nie do pojęcia jest to, jakie cierpienia te zwierzęta musiały znosić i jak przerażone musiały być przez tak długi czas (...). Kray z trudem musiał patrzeć, jak koty umierają przed nim – powiedział Boris Lasserre z RSPCA. Pies pod opieką pracowników RSPCA wrócił do dobrej kondycji. Przybrał na wadze. Podobno mimo trudnych doświadczeń jest bardzo łagodnym zwierzakiem.