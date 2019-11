Znaleziono okaleczone ciało aligatora. Kajakarz opublikował drastyczne zdjęcie

Kino Velez ostatniego dnia października wybrał się na spływ kajakowy. Mężczyzna przepływał przy Hosford Park w mieście Stuart na Florydzie, gdy zauważył ciało aligatora. Szczątki gada były okaleczone, a ktoś pozbawił je głowy i ogona. Kajakarz opublikował zdjęcie na Twitterzedodając, że odpowiednie służby powinny zająć się tym incydentem, zanim zwierzę ulegnie rozkładowi. Sprawą zainteresowały się już media.

Kłusownik?

Fox News przypomina, że sezon polowań na aligatory trwa od 1 sierpnia do 1 listopada. Czym innym jest jednak polowanie w ramach ustalonego prawa, a czym innym okaleczanie zwierząt i porzucanie ich szczątków. Z racji, że jest to drugi taki przypadek w ciągu miesiąca, sprawą ma zając się organizacja Florida Fish and Wildlife, zajmująca się opieką nad rybami oraz dzikimi gatunkami żyjącymi na terenie stanu.

Sam Velez twierdzi, że brak ogona aligatora świadczy o fakcie, iż padł on ofiarą kłusownika. Dodał, że wspomniane gady są dobrem wspólnym lokalnej społeczności, a przez nielegalne działania myśliwych ciężko będzie odbudować populację tych gadów.