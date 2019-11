Pies został uratowany przez wolontariuszy. Teraz podbija serca internautów

O psie, który podbija serca internautów dzięki profilowi na Instagramie, napisał portal Vancouver Courier. Riley jest jednym z dziesięciu psów uratowanych przez organizację SPCA na terenie kanadyjskiego Squamish. Pies, którego ocalono trzy lata temu, dorastał w skrajnych warunkach przez co wolontariusze nie byli pewni, jak będzie zachowywał się po trafieniu do adopcji. Nowi właściciele zadbali jednak o to, by czworonogowi niczego nie zabrakło.

Można adoptować inne psy

Pies rasy bearded collie mieszka teraz w okolicach Yaletown. Pomimo początkowej trudności lubi zabawę z innymi zwierzętami oraz nie ma problemów w kontaktach z ludźmi. Lubi suszone przysmaki z wołowiny oraz wątróbkę, ale nie gardzi także kośćmi. Chociaż ma nowy dom, regularnie odwiedza wolontariuszy, którzy go uratowali. Profil psa na Instagramie obserwuje już ponad dwa tysiące osób, a w notce biograficznej Riley'a można znaleźć informację o organizacji, która ją ocaliła, a przez pośrednictwo której można adoptować inne zwierzęta.