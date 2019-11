Ich córka jest albinoską. „Po porodzie zapadła cisza”

Chociaż przyjście na świat Tatiany było dużym szokiem dla jej rodziców, to dziewczynka jest w pełni akceptowana przez swoich bliskich. Krewni są nią zachwyceni do tego stopnia, że założyli jej konto na Instagramie by pokazać innym osobom chorym na albinizm, że schorzenie nie wyklucza normalnego funkcjonowania.

Edith i Raul Garcia są amerykańsko-meksykańskim małżeństwem, które ma dwójkę dzieci. Najpierw na świat przyszła Mariah, a w 2013 roku Edith dowiedziała się, że po raz kolejny zaszła w ciążę. Drugie dziecko pary urodziło się w czerwcu 2014 roku i jak w rozmowie z Bored Panda relacjonowali jego rodzice, „po porodzie zapadła cisza” . Okazało się, że noworodek ma wręcz porcelanową cerę oraz włosy w kolorze blond. Zarówno Edith, jak i Raul, nie wiedzieli o tym, że są nosicielami genu albinizmu. Oboje porozmawiali ze swoimi bliskimi. Wówczas kobieta dowiedziała się od dziadka, że kilka pokoleń wstecz w jej rodzinie wystąpiło wspomniane schorzenie. Identyczną chorobę zdiagnozowano u dalekich kuzynów Raula, o czym ten nie wiedział. Dużą pomocą okazało się wsparcie innych internautów, którzy doradzali parze, jak opiekować się dzieckiem cierpiącym na albinizm. Teraz sami starają się pomagać innym publikując zdjęcia swojej roześmianej i radosnej córki, która pomimo nietypowego schorzenia, zachowuje się jak jej rówieśnicy.

