Wydała fortunę na operacje plastyczne, by wyglądać jak Barbie. „Mężczyźni za mną szaleją”

Serena Smith przekonuje, że jest zadowolona z efektu, który osiągnęła, poddając się wielu operacjom plastycznym. Wydała na nie około 70 tys. złotych. Kobieta twierdzi, że dzięki temu, w jaki sposób się prezentuje, przyciąga uwagę wielu mężczyzn. Jej chłopak jest bardzo zazdrosny. Mężczyzna przekonuje partnerkę, że nie musi poddawać się kolejnym zabiegom, bo jest piękna. – Ilekroć wychodzę z domu zawsze widzę, jak mężczyźni ignorują swoje żony i dzieci i wpatrują się we mnie – stwierdziła Serena.

„To naprawdę dopiero początek”

Serena nie ukrywa, że już jako mała dziewczynka była zafascynowana lalką Barbie. – Gdy dorastałam uwielbiałam kultową lalkę Barbie, a także wiele pięknych blondynek, takich jak Jayne Mansfield, Britney Spears, Paris Hilton i Pamela Anderson – wymieniła. Zaznaczyła, że pragnęła wyglądać jak te kobiety. Serena stwierdziła także, że „zawsze myśli o tym, co może być większe, co lepsze”. – Pragnę mieć przesadny, ekstremalny wygląd – nie ukrywa kobieta. – To naprawdę dopiero początek – powiedziała, zapowiadając, że operacji plastycznych będzie więcej.