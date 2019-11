Pies był w tragicznym stanie. Weterynarze musieli usunąć jego oko, to nie koniec problemów

Jean Simpson zadzwoniła do RSPCA, aby oddać psa. Powodem tej decyzji miało być złe samopoczucie kobiety. Inspektor Alice Cooper była zszokowana, gdy zobaczyła, w jakim stanie jest zwierzę. Pies miał skołtunioną sierść. To nie był jego największy problem. Skóra była pokryta ranami, a stan uzębienia wymagał natychmiastowej interwencji weterynarza. Do jednego z oka czworonoga wdała się infekcja. Mimo wysiłków lekarzy, oko należało usunąć. Pies będzie musiał być pod stałą kontrolą weterynarzy. Konieczne będzie aplikowanie specjalnych lekarstw, aby nie stracił wzroku w drugim oku. Specjaliści twierdzą, że doprowadzenie psa do tego stanu, trwało co najmniej dwa lata.

Simpson została aresztowana. Przyznała się do winy. Została skazana na 12 tygodni pozbawienia wolności. Wykonanie kary zostało zawieszone na okres 12 miesięcy. Na szczęście koniec tej historii jest dość optymistyczny – Oskar znalazł dom, a jego właściciele opiekują się nim najlepiej jak potrafią.