W pięciu zgwałcili 14-latkę. Sąd w Barcelonie tego nie uznał, bo ofiara... była nieprzytomna

W czwartek sąd w Barcelonie orzekł, że pięciu mężczyzn nie odpowie za gwałt na 14-letniej dziewczynie, ponieważ ofiara była „w stanie braku przytomności” na skutek użycia alkoholu i narkotyków, więc nie wyrażała sprzeciwu, a oskarżeni „nie wykorzystali przemocy ani zastraszania” podczas ataku. Łagodniejsza kwalifikacja ich czynu oznacza, że mężczyznom zasądzono 10-12 lat więzienia za „wykorzystanie” , a nie 15-20, jak byłoby to w przypadku gwałtu.

Sprawa wywołała w Hiszpanii ogromny skandal i dyskusję na temat tego, czy jedyną przesłanką w ocenie napaści jako gwałtu powinna być zgoda kobiety na seks. Przeciwko wyrokowi opowiedziała się burmistrz Barcelony Ada Colau. „Nie jestem sędzią i nie wiem, na ile lat więzienia zasłużyli, ale wiem na pewno, że to nie molestowanie, to gwałt!” – napisała polityk na Twitterze, nazywając wyrok sądu „oburzającym” . Podobne reakcje zdominowały media społecznościowe, gdzie pod hasztagami takimi jak JusticiaPatriarcal (patriarchalna sprawiedliwość – red.) i NoEsAbusoEsViolacion (To nie molestowanie, to gwałt – red.) internauci wyrażają swoje oburzenie.

Sprawa dotyczy sytuacji z października 2016 roku. W opuszczonej fabryce w Manresie w Katalonii 14-latka spędzała czas z pięcioma mężczyznami. Prokuratura podaje, że byli to dwaj Hiszpanie, dwaj Kubańczycy i Argentyńczyk. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni po kolei gwałcili odurzoną alkoholem i narkotykami nastolatkę. Jeden z nich zeznał, że koledzy instruowali go: „Twoja kolej. Każdy po piętnaście minut, nie więcej” . Początkowo wszyscy zaprzeczali, by zgwałcili 14-latkę, choć na jej bieliźnie znaleziono DNA jednego z mężczyzn.

