Izraelska policjantka strzeliła w plecy Palestyńczyka. Wyciekło nagranie

Nagranie zostało opublikowane w sobotę przez stację Channel 13 News. Do sytuacji zarejestrowanej na materiale doszło nieco ponad rok temu, na jednym z przejść granicznych z Zachodniego Brzegu do Izraela. Filmik powstał prawdopodobnie na telefonie obecnego na miejscu policjanta, któremu towarzyszyła koleżanka. Widać na nim, że Palestyńczyk, którego danych osobowych nie ujawniono, idzie z rękoma uniesionymi do góry. Wówczas policjantka kazała mu zawrócić i powiedziała „Idź” po arabsku. Około 20 sekund później mężczyzna został postrzelony w plecy i upadł krzycząc z bólu.

Strzelała dla zabawy?

Dziennikarze dotarli do przedstawicieli policji, którzy stwierdzili, że Palestyńczyk nie był poważnie ranny, ponieważ policjantka wystrzeliła w jego kierunku gumową kulę. Takie pociski są często używane przez izraelskie służby podczas zamieszek i zazwyczaj nie czynią większej szkody. Strzał może okazać się jednak śmiertelny wówczas, gdy kula trafi w głowę.

„The Guardian” przekazał, że głos w sprawie zabrało już izraelskie ministerstwo sprawiedliwości. Oficjele przekazali, że przeprowadzono już cztery przesłuchania ale nie wiadomo, czy zostaną postawione jakieś zarzuty. Policja oświadczyła z kolei, że kobieta strzelająca do Palestyńczyka została zwolniona od razu po wykryciu incydentu. Przeniesiono ją do armii, gdzie służyła wcześniej. Pozostali oficerowie obecni na przejściu granicznym zostali usunięci lub przeniesieni. Izraelska gazeta „Haaretz” poinformowała, że kobieta została aresztowana już w ubiegłym roku, a podczas rozprawy wyszło na jaw, że prawdopodobnie postrzeliła mężczyznę „dla zabawy”.

