Założył się, że zje 50 surowych jajek. Zmarł po 41

Jak przekazał serwis Gulf News, zdarzenie miało miejsce w mieście Jaunpur na terenie indyjskiego stanu Uttar Pradesh. 42-letni Subhash Yadav razem z przyjacielem poszedł na bazar, gdzie mieli zrobić zakupy. Wówczas między mężczyznami doszło do sprzeczki, a znajomy 42-latka rzucił mu wyzwanie. Powiedział, że jeśli ten zje przy nim 50 surowych jajek, dostanie dwa tysiące rupii, czyli równowartość około 107 zł.

Yadav zaakceptował zakład i zaczął jeść jajka. Przez pewien czas wydawało się, że jego organizm dobrze radzi sobie z nietypowym pokarmem. Gdy jednak mężczyzna zjadł 41. jajko i przystąpił do konsumpcji następnego, stracił przytomność. Obecni na miejscu świadkowie przewieźli go do miejscowego szpitala, skąd trafił do kliniki w Lucknow. Zmarł kilka godzin później. Lekarze potwierdzili, że do jego zgonu bezpośrednio przyczyniło się zjedzenie dużej ilości jajek. Te doniesienia potwierdziła policja. Rodzina zmarłego nie chciała z kolei komentować zajścia.