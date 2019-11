Miłośniczka piercingu i tatuaży chciała mieć kolorowe gałki oczne. Zabieg skończył się tragicznie

24-letnia Amber Luke z Central Coast w Nowej Południowej Walii uwielbia tatuaże i piercing oraz zabiegi kosmetyczne. Niemal całe jej ciało jest pokryte tatuażami (ma ich ponad 200), kobieta poddała się także zbiegom rozciągnięcia płatków uszu czy rozszczepienia języka. Ma także spiczaste implanty umieszczone w uszach oraz powiększone usta i biust. Łącznie na modyfikacje swojego ciała wydała aż 37 tysięcy dolarów. W mediach społecznościowych jest znana jako smocza dziewczyna.

Po raz pierwszy ekstremalnymi modyfikacjami ciała zainteresowała się w wieku 16 lat. Jak tłumaczyła, wtedy właśnie zrozumiała, że dzięki zmianom w swoim wyglądzie ujście znajdzie negatywna energia, która w niej drzemała. Odkąd skończyła 14 lat zmagała się bowiem z depresją. 24-latka od zawsze marzyła o tym, aby wytatuować sobie gałki oczne. Choć zabieg trwał zaledwie 40 minut, miał poważne konsekwencje zdrowotne. Tatuażysta, który wstrzykiwał niebieski atrament w jej oko, popełnił błąd. W efekcie Amber Luke straciła wzrok na ponad trzy tygodnie. – To było szokujące uczucie. Nie jestem nawet w stanie tego opisać. Mogę do tego porównać sytuację, gdy ktoś weźmie do ręki odłamki szkła i wetrze ci je w oczy – opowiadała.

Po tym przykrym incydencie 24-latka zapowiedziała, że na razie kończy z ekstremalnymi modyfikacjami swojego ciała. Nadal jednak marzy o tym, aby sprawić sobie kolejne tatuaże. – Nie wyrządzam nikomu krzywdy, robię to, co chcę, a jeśli to sprawia, że ​​wstaję rano i jestem szczęśliwym człowiekiem, niech tak będzie – podkreśliła.