Zamordował 10 osób. Podawał im religijne potrawy zmieszane z cyjankiem

Policja podała, że mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Miał zeznać, że podawał ofiarom prasadam z cyjankiem. To potrawa bezmięsna, jedzona przez Hindusów i Sikhów, niezawierająca jajek, a najlepiej także cebuli oraz czosnku, który przed zjedzeniem ofiaruje się bóstwu. Dla wyznawców Kryszny „prasadam” jest równoznaczne z „łaską Boga” . Innym osobom sprawca miał mówić, że podaje im tradycyjne lekarstwo. W rzeczywistości był to cyjanek. Wiadomo, że mężczyzna okradł dziewięć z dziesięciu swoich ofiar.

Ofiary

Pierwsza z ofiar mężczyzny Vallabhaneni Umamahewara została znaleziona martwa w swoim ogrodzie 15 lutego 2018 roku. Miała 63 lata. Simhadri miał podarować jej potrawę z cyjankiem, mówiąc, że przyniesie jej ona szczęście. Po śmierci kobiety ukradł z jej domu 4 miliony rupii (ponad 56 tys. dolarów) i srebrny pierścionek, który miała na palcu. Mężczyzna zabił później jeszcze osiem innych osób w różnych lokalizacjach w stanie Andhra Pradesh, jednak dopiero przy zabójstwie dziesiątej osoby został złapany przez policję.

Zatrzymanie

17 października 52-letnia nauczyciela Kati'ego Nagaraju został znaleziony nieprzytomny w Eluru (miasto we wschodnich Indiach nad rzeką Godawari). Dzień wcześniej mężczyzna powiedział swojej żonie, że wybiera się do banku. Nigdy stamtąd nie wrócił. Na kamerach monitoringu widać było, jak z Nagaraju rozmawia Simhadri. Tak policji udało się go złapać.

Jak podaje CNN, Vellanki Simhadri został aresztowany, jednak nie postawiono mu jeszcze żadnych zarzutów. Nie wyznaczono też daty rozprawy. Mężczyzna może usłyszeć wyrok śmierci lub dożywotniego więzienia.