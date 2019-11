Policja na lotnisku Schiphol. Doszło do próby uprowadzenia samolotu?

Jak podaje CNN, po godzinie 19 w środę 6 listopada doszło do incydentu na amsterdamskim lotnisku Schiphol. Pilot samolotu należącego do linii lotniczych AirEuropa wcisnął przycisk, który sygnalizuje próbę uprowadzenia maszyny. Samolot miał lecieć ze stolicy Holandii do Madrytu. Pilot poinformował o sytuacji, gdy pasażerowie wchodzili do samolotu. Na pokładzie znajdowało się 27 podróżnych oraz załoga.

Na płytę lotniska natychmiast zostały wezwane służby specjalne oraz policja i pogotowie. Z nieoficjalnych informacji podawanych przez lokalne media wynikało, że próby porwania maszyny mieli dokonać trzej uzbrojeni w noże mężczyźni. Konieczna była ewakuacja części lotniska. Informację o zdarzeniu potwierdziły służby prasowe lotniska. W lakonicznym komunikacie podkreślono jedynie, że załoga samolotu oraz wszyscy pasażerowie są bezpieczni.

W związku ze sprawą zawieszono posiedzenie holenderskiego parlamentu. Po około godzinie od zgłoszenia władze portu lotniczego przekazały, że sytuacja została opanowana. Pasażerowie podróżujący ze Schiphol muszą się jednak liczyć utrudnieniami - wiele lotów jest opóźnionych. Z infromacji stacji RTL wynika, że zgłoszenie okazało się fałszywym alarmem.