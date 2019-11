Dwie zakonnice zaszły w ciążę podczas misji. „Były zaskoczone, że zostaną mamami”

Siostry zakonne należą do odrębnych zakonów na Sycylii. Obie pojechały na misję do Afryki, skąd pochodzą. Pierwsza z sióstr, która wróciła do klasztoru Militello Rosmarino w prowincji Mesyna, uskarżała się na silne bóle brzucha i nudności. Po przeprowadzeniu badań lekarskich okazało się, że jest w ciąży. Zakonnica miała być zaskoczona tą informacją. – To nie jest przyjemna sprawa. Nasza społeczność liczy 1200 osób i każda z nich jest równie zaskoczona jak ja, tym, co się stało – powiedział burmistrz miasteczka Salvatore Riotta.

Do takiego samego zdarzenia doszło w rejonie Ragusa, również na Sycylii. Pochodząca z Madagaskaru zakonnica po powrocie do Włoch z misji także cierpiała z powodu dolegliwości zdrowotnych, a wkrótce okazało się, że spodziewa się dziecka. Siostra zakonna również miała być zaskoczona wiadomością o ciąży. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że kobiety najprawdopodobniej porzucą habity i zajmą się wychowywaniem dzieci. Zakonnica z Ragusy wróciła już na Madagaskar.

Lokalne kurie wszczęły dochodzenie w sprawie ciąży zakonnic. Zachodzi bowiem podejrzenie, że mogły się one dopuścić złamania zasad czystości. Duchowni podkreślili jednak, że w obu przypadkach najważniejsze będzie dla nich dobro dzieci.