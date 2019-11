„Porwanie samolotu”. Poważne skutki pomyłki pilota

Alarm wszczęty został na pokładzie samolotu Air Europa, który miał wylecieć około godziny 19 do Madrytu. Pilot omyłkowo wcisnął przycisk, który sygnalizuje próbę uprowadzenia maszyny. Samolot miał lecieć ze stolicy Holandii do Madrytu. Pilot poinformował o sytuacji, gdy pasażerowie wchodzili do samolotu. Na pokładzie znajdowało się 27 podróżnych oraz załoga. Wszyscy oni zostali ewakuowani, podobnie jak część portu lotniczego.

W związku ze sprawą zawieszono posiedzenie holenderskiego parlamentu. Po około godzinie od zgłoszenia władze portu lotniczego przekazały, że sytuacja została opanowana. Pasażerowie podróżujący ze Schiphol musieli się jednak liczyć utrudnieniami – wiele lotów zostało opóźnionych.