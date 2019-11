Co robią dwa psy, gdy ich właściciel nie daje oznak życia? Rozbrajające nagranie

Właściciel psów zaaranżował scenkę, w której traci przytomność. Chciał zobaczyć, co będą robiły wówczas jego dwa psy – Max – długowłosy owczarek niemiecki i Murph – młody golden retriever. Nagranie wzbogacają napisy dodane do poszczególnych zachowań psów – mężczyzna napisał kilka zdań, które mogłyby sugerować, co myślą sobie psy. Poniżej obejrzeć możecie to nagranie oraz inne zamieszczone na Instagramie „Max & Murph” .

Głodny pies?



Zabawy ze starszym bratem



Nauka pływania



Liczy się taktyka



Tak to jest z rodzeństwem



Przekażcie dalej!



Czasami dobrze porozmiawiać ze samym sobą



Gdy zjemy za dużo cukierków...



Max i Murph reagują na dziwne zachowanie swojego właściciela