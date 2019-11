Pies i fretka zostali najlepszymi przyjaciółmi. Teraz wszystko robią razem

Właścicielką zwierząt jest mieszkająca w Wilnie Diana Grib. Litwinka najpierw adoptowała Novę, czyli owczarka niemieckiego. Od samego początku przyzwyczajała czworonoga do kontaktów z innymi zwierzętami. Suczka bawiła się nie tylko z kotami, ale również ze szczurami i papugami. Dzięki temu jej właścicielka po kilku latach mogła kupić zwierzę, o którym od dawna marzyła.

Grib najpierw skontaktowała się z innymi hodowcami fretek, którzy również mają psy. Dzięki ich relacji wiedziała, że przedstawiciele tych gatunków mogą nawiązać relację. To potwierdziło się po zakupie Pacco, czyli fretki, po którą pojechała aż do Krakowa. Zwierzęta szybko przypadły sobie do gustu, stając się nierozłącznymi towarzyszami. Świadczą o tym zdjęcia publikowane przez ich właścicielkę w sieci. Wspólny profil owczarka i fretki na Instagramie obserwuje już ponad dwa tysiące użytkowników.